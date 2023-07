Salustiano Zavalía se presenta en el teatro San Martín

Salustiano admite que experimenta “cierto hartazgo en mi cuerpo porque soy una persona muy sensible, las cosas me atraviesan de manera especial y me angustio fácil, siempre enredado en temas existenciales como la finitud de la vida”. “Por eso quisiera no tener corazón, para no sentir tanto. Hay gente más relajada, o con menos conciencia, que viven mejor. Y también quisiera ser hermosa, para nunca más decirme al espejo algo que no me guste... sólo ser bonita y no darse cuenta de nada estaría buenísimo. Pero no sé cómo sería si no tuviera corazón, ya que me empuja a absolutamente todo”, sostiene.