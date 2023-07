Patricia Bullrich, sobre su pasado con la JP y Montoneros: “No reivindico a la generación diezmada”

De quejó de que no se pueda cuestionar el número de desaparecidos. “Si no decís 30.000 sos un traidor a la patria... La base es la libertad. Fue científica, fue la Conadep. Pero ponele que mucha gente no se hubiera animado a ir, puede haber pasado; creo que a esta altura eso no sucedió. Si fueron 30 mil, 8 mil, los que fueron, lo de fondo es que la Argentina nunca más puede tener esos enfrentamientos fratricidas ni la construcción de la violencia como forma de resolución de los conflictos que puede tener una sociedad”, manifestó la precandidata a presidente de la oposición.