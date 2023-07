Alberto Fernández justificó el faltazo y habló en tono electoral: “no hay que torcer el rumbo”

“Querido pueblo argentino, cada 9 de julio nos convoca la Patria aquí a Tucumán. Para mí, además, este día tiene la particularidad de ser el último 9 de julio que celebre en este mandato presidencial que los argentinos y argentinas me han confiado. Con semejante carga emocional no quise estar ausente en estos festejos y por eso me hago presente de este modo”, dijo a modo de introducción.