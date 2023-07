Imágenes de un ciclo cumplido: reflexiones sobre el 9 de Julio

En la Catedral, no hay sonrisas. Pura formalidades. Manzur tiene el gesto adusto. El intendente Germán Alfaro y su esposa, la senadora Beatriz Ávila aprietan los dientes y las manos a quien se las estrecha. Pero nada más. Ellos ya fueron protagonistas en un acto en la vigilia del 9 de Julio al que no fueron autoridades nacionales. Como ellos no asistirán a la Casa Histórica. En Yerba Buena, un desfile muestra el contraste con los actos centrales.