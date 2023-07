Si Talleres de Córdoba pierde, River será campeón de la Liga Profesional

Si Talleres gana o empata, el “millo” deberá esperar al menos hasta el sábado para dar la vuelta olímpica. Es que si en la próxima presentación vence al “pincha” logrará el título sin depender de ningún otro resultado. “Nosotros dependemos de nosotros. Me siento muy representado a la hora de ver el equipo. Siempre hay cosas por mejorar, pero me siento muy orgulloso del equipo que somos”, expresó Demichelis, que por ahora prefiere no mencionar la palabra campeón.