Temperley sobrevivió gracias al inédito aporte de sus hinchas

“Hipotecaron sus casas en forma de garantía mientras el club pagaba las deudas”, explica Facundo Mirata, productor de Torneos e hincha fanático del “gasolero”. “Era una deuda muchísimo menor a la que tuvo Racing, por ejemplo. Sin embargo, Temperley estuvo un año y pico sin jugar. Lo desafiliaron y debió volver en la Primera C. Sin esa gente, el club hubiese desaparecido porque no había manera de cancelar la deuda. Para el hincha de Temperley ese momento es un renacimiento. Estamos muy orgullosos de ello, porque no pasa que hinchas levanten a un club”, agrega.