El “paulistano”, a pura emoción: abrazos y dedicatorias

“Es una persona que no puedo ver en toda la semana porque me la paso en el club. Todo esto es a pulmón, no tenemos ayuda de nadie y poder celebrarlo con él explica que cada sacrificio tiene su recompensa”, sostuvo el dirigente, que le heredó la pasión a su hijo. “Abrazarme con él es lo más. Siente la misma pasión que yo. En casa hablamos todo el tiempo de fútbol y además, recibo la ayuda de mis padres”, reveló Gordillo.