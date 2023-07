Pablo Frontini: “La derrota es inmerecida, pero jugamos mal”

Su cara lo decía todo. Estaba enojado. Molesto por la derrota y por el nivel que había exhibido su equipo. No se puso el casete a la hora de declarar. “Las sensaciones son malas. No jugamos bien, fue el partido más ‘flojito’ desde que llegamos al club y fallamos en casi todos los aspectos. Igualmente, creo que no era un partido para perder. El empate habría estado bien. En el segundo tiempo no pasaba nada, metimos el tiro en el travesaño y cuando parecía que podíamos afianzarnos, nos hicieron el gol”, analizó antes de desmenuzar el trámite del juego. “No tuvimos claridad para ir a buscar el partido. Fue de esos días en los que no tomás buenas decisiones, no hacés las cosas bien. En este partido prácticamente no mostramos nada de lo bueno que sabemos hacer. Estuvimos demasiado previsibles y no tuvimos fluidez en el juego. Ahí se explica la derrota”, agregó.