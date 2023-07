Cartas de lectores IV: elecciones

El 11 de junio hemos tenido elecciones en nuestra provincia y esto amerita una reflexión: el desorden fue tremendo, enormes colas, enorme cantidad de fiscales y un prolongado proceso para contar votos. Además muchos ciudadanos no quisieron votar. Yo sugiero cambiar este sistema y volver al tradicional de partidos políticos con sus derechos y obligaciones. Derechos: recibir dinero únicamente de la Nación con el control del Tribunal de Cuentas. Dicho dinero sea para mantenimiento (alquiler de la sede, empleados y propaganda política). No recibir dinero de particulares sin ningún concepto. De no acotar esta premisa, máxima sanción. Tendrán que efectuarse elecciones internas para nombrar a los candidatos. Obligaciones: Dos veces a la semana, en las principales sedes de cada partido efectuar mesas redondas (con entrada libre) en donde se expongan los planes de gobierno (economía, finanzas, salud, educación, etc.). La venta de votos será penada con calabozo por 48 horas sin excepción. La propaganda política será 90 días antes de las elecciones sin pintar paredes. Solamente a través de los medios (oral, escrito, etc.). Los elegidos no serán reelectos por 10 años. Ficha limpia y voto electrónico.