San Martín, con equipo confirmado para enfrentar a Temperley

“Necesitamos ganar y ganar. Eso nos va a dar la posibilidad de encaminarnos hacia el objetivo que queremos”. Pablo Frontini sabe que San Martín no puede dejar puntos en el camino. Por ese motivo, durante la charla técnica que realizó esta mañana en uno de los salones del Grandview Hotel ubicado en el barrio de Once, mentalizó a sus pupilos de que esta tarde no pueden fallar.