Cartas de lectores: La pequeña Érica

El 05/07/2020 se publicó la crónica de la muerte de Érica, de tres años. Llegó al Hospital de niños con el cráneo partido a golpes, el cabello arrancado con jirones de piel, hematomas en distintas partes del cuerpo, en sus partes íntimas, quemaduras por cigarrillos y con agua hervida, lesiones graves en sus orejas casi arrancadas, severo cuadro de desnutrición, cicatrices en todo el cuerpo. Ruego que este julio vuelva a traer a la memoria de los tucumanos esta crónica, informando también qué pasó con los responsables. El Personal de Dinayf, el juez actuante, los empleados que no usaron los recursos humanos y económicos disponibles para evitar el martirio de Érica. Si hubo Justicia, aunque ella ya no exista, si la impunidad permitió o permite que se repitan los hechos. No basta alardear que se protege a la mujer con embarazos no queridos si no se vincula su situación con el niño al que le dio vida, pero que no puede hacerse cargo de él, sin valorar opciones como la Ley del aborto o la de Adopción. Si opta por la adopción, elige la oportunidad no sólo de empoderarse con su misión de conservar la especie, sino también de decidir el futuro del niño. Tal vez haya un funcionario en los poderes del Estado que haga creíble su idoneidad y se anime a ocuparse de este tema. Puede ser: otorgar a la mujer con embarazo no querido un salario digno que la ampare mientras dure el embarazo. Al nacer el niño, si ratifica su decisión, accederá a las listas que tiene el Estado de inscriptos chequeados y aprobados como aptos para ser adoptantes. Con plena concientización previa, elegirá el hogar que será adoptante del niño. Los organismos responsables del cumplimiento de leyes de adopción, de protección y amparo familiar, se harán cargo de allanar todos los trámites para una rápida guarda legal y posterior adopción. Por cada mujer y niño amparado por una ley, como la que se sugiere, para mejorarla, habrá menos orfandad, menos mortalidad, menos trata de niños, menos gastos en organismos burocráticos que nada tienen que ver con la necesidad de todo niño de tener una familia. Hoy se aplica la ley del “marche preso” para los huérfanos, abandonados y desprotegidos. Es ocuparse de consecuencias y no de las causas de indigencia, delitos, adicciones, ignorancia, que tanto daño le hacen al país. Es desconocer el valor de la familia como base de amor, de protección y de formación de la persona como ser biopsicosocial..