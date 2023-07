La Ley de Alquileres volverá al Congreso en agosto

Pese a no acompañar la moción de Negri, el Frente de Todos sí tiene un proyecto propio para realizar algunas modificaciones. En proyecto que tiene dictamen firmado en 2021, diputados del bloque oficialista remarcaron su intención de promover una serie de incentivos fiscales, como que los monotributistas propietarios no deban pasar al régimen impositivo general si tienen alguna propiedad en alquiler, además de contemplar que no paguen bienes personales si las unidades son destinadas a alquiler con un tope de $ 30 millones.