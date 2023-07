Video: un empresario denunció a integrantes de Camioneros por bloquear su planta

"No se puede exponer a la gente y encima trabajar con miedo, por eso, hicimos la reunión", expresó Zuccarelli. "La empresa ofrece servicios tercerizados, trabaja la familia y otros choferes en 10 grúas, bajo contrato de locación por km y servicio, ya que trabajamos 24 horas cuando se necesita; no se puede obligar a los empleados a cumplir horarios y afiliarse. Además, siempre hay seis grúas funcionando y otras descompuestas. No entendemos porqué se ensañan con nosotros, somos una PyME familiar", añadió.