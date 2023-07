Ordenaron a una concesionaria devolver un vehículo que estaba retenido

Luego, según la denuncia, no pudo recuperarla ya que, para devolverla, la empresa le exigía el pago de una suma de dinero que no estaba relacionada con la prestación del servicio. La Justicia resolvió el amparo constitucional “como una herramienta para hacer efectivos los derechos constitucionales frente a actos lesivos no sólo de la autoridad pública sino también de particulares".