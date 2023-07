Morena Rial empezaría a estudiar en la universidad, ¿por conveniencia? Las razones de su decisión

No obstante, esta presunta renuncia legal no resultará fácil para el ex Intrusos (América) en caso de aceptarla y así lo expuso la panelista de LAM: “Renuncia a todo tipo divorcio con una condición: una casa en Córdoba y una estética que ya tiene elegida y separada. Vale 70 mil dólares, que según ella, para él es un vuelto”.