Hockey: “Estar en Las Leonas fue increíble”

Más allá de que fue una decisión difícil, Zuloaga no se arrepiente, aunque advierte que no para nada sencillo combinar los dos ámbitos: el deporte y la familia. “Es re difícil. Mi familia sabe que es mi pasión y que si estoy feliz, eso se transmite. Me alegra que me acompañen”, dijo Zuloaga, quien divide su tiempo entre la crianza de su hijo Roque -nació en 2020 durante la pandemia- y en su otra pasión: la dermocosmiatría (técnicas de rejuvenecimiento de la piel).