Rossana Chahla cuenta cuáles serán las primeras medidas que tomará al asumir como intendenta

"Si él no me llama, lo llamaré yo". La intendenta electa de San Miguel de Tucumán,Rossana Chahla(Frente de Todos), reconoció durante una entrevista esta noche en "Panorama Tucumano" que aún no ha hablado con Germán Alfaro. Chahla señaló que aún no se comunicó con el intendente, pero ha mantenido diálogos con representantes de diversas dependencias. Algunas personas han compartido sus problemas, mientras que otros presentaron ideas y proyectos.