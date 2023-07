Mountain bike: Rodrigo Altamirano confirmó su gran momento

Altamirano estuvo ausente en la primera fecha del torneo que se corrió en San Pedro de Colalao y después triunfó en las otras tres jornadas que se disputaron. “Desde el primer momento mi objetivo siempre fue dar pelea en las dos especialidades del campeonato Tucumano. Lamentablemente no podré hacerlo en el de cross country, porque falté a dos fechas y ya no tengo chances. Siempre digo que no hay ningún otro certamen provincial que tenga el nivel del Tucumano, ni en calidad de bikers ni en calidad de organización. Se encuentra al nivel de un Nacional. En Tucumán están la mayoría de los que pelean arriba y solamente faltarían Catriel Soto, Fernando Contreras y Agustín Durán para que fuera un Nacional o un Argentino”, señaló