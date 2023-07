Urgen tareas preventivas sobre los accidentes

Pero la realidad dice otra cosa. En Tucumán se registraron 222 accidentes fatales de tránsito, según el Gobierno. En la medición de la ONG Luchemos por la Vida, fueron 322, ya que consideran las muertes producidas hasta 30 días después del percance. En la producción de días atrás sobre el caos de circulación de la avenida Francisco de Aguirre, hoy saturada de vehículos que circulan desde y hacia el oeste, el subsecretario operativo de Tránsito municipal dijo que se trata fundamentalmente de una cuestión cultural, como si conductores –y peatones- tuvieran en incorporado en el ADN la falta de respeto a las normas. Algo de eso se puede percibir en los informes sobre accidentes como el del lunes de la semana pasada por LGPlay, donde se veía accidentes protagonizados por motociclistas sin casco, y conductores que no respetaban ni el límite de velocidad ni la prioridad de paso. Es decir, un problema que parece no tener que ver con el conocimiento de la norma, sino con la desobediencia a seguirla, por motivos no explicados.