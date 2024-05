Los bikers deberán rendir al máximo en el exigente circuito de Río Colorado

“Todavía no pude ir a reconocer el trazado, pero voy a ir antes de la carrera. Lo conozco de ediciones anteriores. Tiene una senda bastante técnica y es bien rápido. No cuenta con mucho desnivel, pero hay que estar bien preparado porque no te da descanso durante el recorrido”, indicó Pelegrina, que para esta temporada tine como principales objetivos Rally Trasmontaña y al campeonato Argentino. Aunque está claro que también se ilusiona con dar pelea en el Tucumano. “Siempre digo que el Tucumano es el torneo provincial más exigente del país. Creo que un nuevo triunfo me puede posicionar muy bien para intentar luchar por el campeonato. Voy a dar lo mejor, haciendo todo lo posible para conseguir el mejor resultado posible”, concluyó el biker, que el 18 y el 19 de mayo estará presente en San Salvador de Jujuy, donde se disputará la segunda fecha del Abierto Argentino de mountain bike.