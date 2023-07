"¿Por qué, si fue César (mi hijo) responsable, nos incriminan?", señaló Marcela Acuña en una carta

“Presos con Emerenciano siendo inocentes; con una causa armada desde el partido judicial y radical. No hay que confundir, una cosa es el hecho del femicidio de Cecilia, repudiable desde todo punto de vista, y otra cosa es el querer inculparnos desde una fiscalía que sin pruebas nos tiene no solo encerrados, paseándonos como trofeos con esposas como delincuentes, sino que nos metemos en una causa con una caratula que no se sostiene hacia nosotros con pruebas, solo con supuestos.