El Titanic y su leyenda: la desconocida historia sobre la muerte del capitán Smith

Cuando el niño estuvo a salvo, y siempre según el relato de Duff-Gordon, los pasajeros pidieron a Smith que subiera también. Pero él siguió la máxima que había esgrimido hasta entonces: solo mujeres y niños. "No, mi sitio no está ahí", afirmó. "Se alejó nadando hacia su navío. A su lado flotaban varios maderos. Pero contra lo que había dicho, no se subió a ninguno de ellos. Quería volver a bordo y morir con su buque. Antes que llegase a él se hundió el Titanic, arrastrando en terrible remolino al heroico capitán Smith y a todos los bravos oficiales que había", añadía este diario.