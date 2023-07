Regional de rugby: “Huira” no se baja de la carrera a los play-offs

El primer tiempo fue testigo de la versión más floja de los “gauchos”, superados por un Old Lions que sabe hacer de su potencia física un arma difícil de contener. El try de Mario Iagatti y las ejecuciones con el pie de Juan Villalba le dieron ventaja de 10-0 al conjunto santiagueño, que también necesitaba ganar para recuperar algo del terreno perdido en las últimas fechas, en las que cayó del 1° al 5° lugar. Consciente de que había regalado el primer tiempo, “huira” salió con otra cabeza al segundo y se estacionó en el campo de los “viejos leones”, erosionando su defensa con paciencia hasta abrirse camino hacia el try de Conrado Agüero. Y en virtud de esa insistencia, forzó el try penal que le dio la victoria. Ahora, el conjunto de Concepción quedó a cuatro puntos de Universitario (hoy, el último que estaría entrando a play-offs), pero con un partido pendiente de la fecha 12.