Ellas merecen otra clase de atención

La Selección argentina se renovó y creció desde la designación del DT Germán Portanova. Hablamos de jugadoras que hace sólo cinco años salían a la cancha haciendo el Topo Gigio. No reclamaban ganar igual que Juan Román Riquelme. No. Pedían condiciones básicas de trabajo. Se mejoró en estos años. Pero si ahora en el Mundial la selección no lograra avanzar a segunda ronda seguro que se abrirá el debate. Y en ese debate estará el poco espacio que recibe en nuestros medios la información cotidiana del fútbol femenino. Invito a revisar cuánto espacio tuvo el anuncio de la final femenina entre Boca y UAI. Fue casi nulo. Los habituales programas de tele dedicaron casi todo su tiempo a especular sobre si Boca y River podrían enfrentarse en octavos de final de la Libertadores en el sorteo que se realizará el miércoles en Asunción. La final se jugaba en sólo horas más. Pero nada. Somos parte del problema.