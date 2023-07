River: U$S 7 millones por Barco

En las últimas horas se confirmó que Facundo Colidio, que era pretendido por River, será refuerzo de Toluca, en tanto que el presidente “millonario” confirmó que Ramiro Funes Mori está listo para sumarse al plantel. “Hasta que no se abra el mercado no hablamos de refuerzos o de salidas por respeto. Si estamos haciendo algo, no lo haremos público, pero River no está en negociación por ninguna salida”, respondió en base a los rumores de una posible venta de José Paradela.