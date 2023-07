Lucas Pusineri renunció como DT de Atlético Tucumán

"Me acaba de llamar al vestuario, nos acercamos con un directivo y nos comunicó que se iba. Aparentemente, por lo que entendí, muchas presiones por los resultados que no se podían conseguir. Dijo que tenía la decisión tomada", dijo Leito.

Añadió que valoró su hombría de bien, su capacidad. "Le dí un abrazo y a seguir trabajando. A partir de mañana debemos buscar un nuevo técnico. Contentos porque ganamos hoy", sintetizó Leito.

"No me lo esperaba", aseguró. En otro tramo de una entrevista afirmó: "Nosotros somos de sostener mucho a los técnicos", dijo.