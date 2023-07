Fórmula 1: Verstappen al frente por un “pelito”

La vigésima parte de un segundo; a eso estuvo la Ferrari de Charles Leclerc de quitarle a Max Verstappen la pole position en la clasificación para el GP de Austria, que se correrá mañana. El neerlandés partirá primero en la grilla por sexta vez en la temporada (cuarta consecutiva), pero esta vez no tuvo la comodidad de las clasificaciones anteriores, donde prácticamente no hubo quién le hiciera sombra. Esta vez, el monegasco estuvo a punto de dar el golpe en la mismísima casa de Red Bull, y aunque no alcanzó a desbancar al campeón, sí le dio un gran motivo de festejo a Ferrari, que viene recuperándose fecha a fecha tras un inicio para el olvido. Carlos Sainz, piloto de la otra máquina de la escudería italiana, completó el podio de salida en el circuito Red Bull Ring.