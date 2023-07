Cartas de lectores: la donación de Belgrano

Pero en ese listado no figura en la capilla como espacio espiritual, que haga presentir que se cumplirá el cargo y sentir del reglamento y credo cristiano que en su legado hizo Belgrano. Y si no hay capilla, quizás la gestión de la Comisión Histórica habrá hecho con la plata del legado una escuela más y cuando a alguien se le mueva la conciencia de hacer una escuela acorde con el legado y credo cristiano de Belgrano, ya no haya plata.