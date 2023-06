Rodrigo De Paul habló sobre el difícil momento de Tini Stoessel: "La vida te volvió a poner a prueba"

Receptivo del problema de salud que está sufriendo Tini Stoessel, Gastón Soffritti opinó de los ataques de pánico y de la salud mental. "Es terrible sentirse así. No importa si te va bien o si te va mal. No importa si tenés mucha o poca guita. No importa quién seas. Pasar por esa es jodida y no se la deseo a nadie", tuiteó el actor.