Mató a su esposa en 2007: una jueza tucumana confirmó las salidas transitorias para Pablo Amín

¿Qué dijo el especialista que lo atiende?

Al momento de debatirse si se daba o no el beneficio de las salidas transitorias, el especialista, Carlos Corrado, se expresó a favor de otorgarle el beneficio. “En estos momentos y desde hace muchos años no presenta delirios. Sobre la peligrosidad o potencial peligrosidad, me parece que si bien cabe, no se va a dar en las próximas 12, 24 o 48 horas. Esto se puede dar a lo largo de los meses o años y en el caso de Amin tiene un especie de control en su señora o en mí. Podemos detectar si tiene un humor sombrío, si tiene preocupaciones y se puede intervenir a tiempo y revertir la situación -dijo Corrado-. Si la pregunta es, ¿si va a volver a matar? Yo digo que no”, afirmó al ser consultado.