Cartas de lectores: lectoescritura

En LA GACETA del lunes 26 leí que Suecia canceló el plan de educación digital, lo cual generó revuelo en el ámbito educativo. Sobre el tema también opinaron en nuestra ciudad referentes de la educación. Sin duda que el tema es de primordial importancia, habida cuenta de que las mediciones efectuadas en nuestro país sobre el nivel educativo muestran que ha disminuido ostensiblemente durante los últimos años, especialmente en comprensión de textos y en matemáticas. Obviamente es resultado de las políticas con que se ha manejado la educación, las cuales respondieron a una equivocada ideología afín a intereses demagógicos del gobierno. No caben dudas de la importancia que tiene el aprendizaje presencial y la práctica de estudiar en libros, escribir y hacer ejercicios a mano y en papel. Es obvio que para poder escribir y manejar vocablos y recursos literarios correctamente, es necesario haber desarrollado el interés por la lectura de textos de diversas disciplinas. Pero lamentablemente esta conducta se ha visto relegada por el apego incondicional del educando a las play station, las computadoras, las tablet y los celulares. Al respecto, creo oportuno recordar que desde mucho antes del siglo XV fueron proliferando en Europa muchos grandes matemáticos, quienes gracias a Gutenberg pudieron difundir sus trabajos y desarrollos matemáticos, lo cual hizo posible el desarrollo de la ciencia formal. Así podemos citar a Fibonacci, Fermat, Gauss, Euler, Napier y Brigg con sus logaritmos, Descartes con las coordenadas, Cantor, Hilbert, Leibniz y Newton con su valioso cálculo diferencial, Russel, Godel y muchos otros que también incursionaban en la Física, como Riemman, que revoluciono la geometría, que fue aporte fundamental para la teoría de la Relatividad de Einstein. Por extraño que parezca a los estudiantes actuales, ninguno de ellos necesitó más que papel y lápiz para trabajar incansablemente y desarrollar conjeturas o postulados cuyos teoremas debían ser demostrados con arduo trabajo. Hoy en día cuesta imaginar la dedicación de muchos de ellos para elaborar tablas de logaritmos o sacar más y más decimales de los números irracionales como ð o E. Cabe destacar que todavía existen conjeturas que aún no fueron corroboradas por actuales matemáticos y no se puede decidir si son verdaderas o falsas según las condiciones de la lógica. Es así como las matemáticas fueron evolucionando gracias a todos ellos y sus aportes contribuyeron al avance de la ciencia muchos antes de que Babbage esbozara la computación y la cibernética cuya evolución hizo posible la extraordinaria tecnología que hoy conocemos. Volviendo al tema inicial, debemos reconocer que la cibernética se constituye en una extraordinaria herramienta que para ser usada correctamente requiere de inteligencia humana. Es por eso que la enseñanza digital no debe sepultar definitivamente en la mente del educando el interés por la lectura de textos y la práctica de ejercitar la escritura a mano y en papel. Para finalizar, debo decir que estoy convencido que para todo aquel que disfruta de la lectura, nada hay como un buen libro en papel impreso. Esto tiene la ventaja de que por neófito que uno sea, si encuentra un buen libro con un tema trascendente, las referencias que consigna su autor, le permitirán conocer títulos de otros libros que serán dignos de ser leídos, y el proceso de aprendizaje o el placer de leer pueden continuar.