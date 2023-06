Copa Libertadores: Boca quiere ser primero, pero sobre todo dejar una imagen decorosa

Esta noche el entrenador no pondrá a Darío Benedetto. El goleador padece un problema crónico en la rodilla y en su lugar jugará Miguel Merentiel, que por primera vez será titular en la Copa. El que tampoco será de la partida es Marcos Rojo, que ayer trabajó en el gimnasio para nivelar cargas. Nicolás Figal, que no iba a ser tenido en cuenta porque acumula dos amarillas y con una más se perderá el partido de ida en los octavos, será el segundo marcador central. El que disputará el último partido con el “xeneize” es Martín Payero, ya que mañana vence el préstamo y regrese a Middlesbrough de Inglaterra. Boca no utilizó la opción de compra de seis millones de dólares.