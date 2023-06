River clasificó a los octavos de final de la Libertadores, pero no le sobró nada

River necesitaba ganar para no depender de otro resultado si pretendía meterse en los octavos de final y por eso salió con todo a buscar el triunfo. Contrariamente a lo que ocurre en sus presentaciones en la Liga Profesional, se mostró impreciso en los pases y demasiado “acelerado” desde mitad de cancha hacia adelante. La apertura del marcador llegó a los 12 minutos, con una exquisita definición de Rodrigo Aliendro. Todo hacía suponer que ese gol iba a llevar tranquilidad, sin embargo nada de eso pasó y The Strongest fue el que contó con las chances más claras en ese período. Las pelotas paradas fueron una verdadera pesadilla para el “millonario” en el primer tiempo, especialmente en el sector defendido por Milton Casco y Franco Armani fue el responsable de que el “tigre” no llegue al empate al ahogarle el grito de gol a Luciano Ursino, Jeyson Chura y Enrique Triverio.