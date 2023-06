Méndez, sobre su llegada a Vélez: “no me arrepiento, lo hice con el corazón”

- “ Puede salir bien o puede salir mal, pero no me arrepiento de nada porque lo hice con el corazón. No me arrepiento ni un segundo de haber venido a Vélez. Llegué al club con 10 años, en el año 1987. Y me fui en el 2002. Llegué siendo hijo y me fui con 24 siendo papá. Ahí está la síntesis de todo esto: me crié acá, me formaron como persona acá”.