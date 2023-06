Cecilia Strzyzowski: "Por ahora, César Sena no va a declarar", dijo el abogado del imputado

"Yo lo defiendo en lo que hay en el expediente. Si es inocente o culpable, no soy quien para juzgarlo. No le pregunté si es inocente, me limité a informarle sobre lo que hay en el expediente porque él no tiene acceso a la causa y, en base a eso, me dirá más adelante si tiene confianza conmigo", señaló el defensor.