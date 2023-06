El editorial de Van Mameren: vivimos en una Argentina donde no se reconocen las derrotas

“¿Qué debe hacer Manzur? En el peronismo hay una máxima y una ley tácita que todos respetan: no hay doble comando. El 29 de octubre el poder lo traspasará. ¿Qué hará Manzur? ¿Aceptará las vicisitudes o seguirá pataleando? ¿Aceptará una derrota para comenzar de nuevo? Eso es muy complicado. Vivimos en la Argentina donde no se reconocen las derrotas y los que tuvieron el poder no quieren hacer el traspaso de mando ni bastón”, cerró.