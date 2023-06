Victoria Tolosa Paz: “El destrato que tuvo Cristina hacia mí no se me va a borrar fácil”

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, tuvo una dura reacción contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “El destrato que tuvo Cristina hacia mí no se me va a borrar fácil”, afirmó. “No es importante lo que Cristina piense de mí”, agregó la ministra, que ayer fue mencionada por la Vicepresidenta en el marco de las negociaciones por los cierres de listas. “No me pegó un palito, me pegó un palazo”, remarcó.