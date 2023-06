Según la CAME, creció la producción manufacturera PyME

Según la CAME, las firmas consultadas cuentan que no pueden usar más capacidad instalada, no por falta de demanda sino porque no están consiguiendo piezas de máquinas averiadas, lo que genera que haya maquinaria inutilizada. En cambio, la producción de indumentaria y textil acumula un incremento de 0,6% en los primeros cinco meses de este año (frente a igual período de 2022), y se retrajo 0,2% en la comparación interanual de mayo. En este caso las industrias trabajaron con un 75% de su capacidad instalada.