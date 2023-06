Sólido debut de Los Pumitas en el Mundial M-20 de Sudáfrica

Los Pumitas dejaron una muy buena imagen en su debut en el Mundial M-20 de Sudáfrica, torneo que vuelve a disputarse tras cuatro años de pausa. El seleccionado argentino juvenil dirigido por el tucumano Álvaro Galindo se impuso 43-15 a Italia y sumó sus primeros cinco puntos en el grupo C, en el que también están los anfitriones y Georgia (ganaron los primeros 33-23 en el otro encuentro del grupo). El equipo argentino se mostró nervioso en los primeros minutos, pero luego fue ganando confianza y tomando el control del partido. Juan Baronio, el capitán Eliseo Chiavassa, Mateo Soler, Efraín Elías, Valentino Minoyetti y Benjamín Elizalde firmaron los tries argentinos, mientras que el propio Baronio y Valentino Di Capua anotaron los tantos restantes con el pie. Los tucumanos Facundo García Hamilton y Nicolás López González ingresaron en el segundo tiempo. Argentina quedó de momento como líder del grupo, ya que Sudáfrica no sumó bonus. El próximo rival de los Pumitas será Georgia, al que enfrentarán el jueves que viene a las 11.30 en Stellenbosch.