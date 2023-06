Teatro tucumano: “Belgrano en celeste y blanco”, y lejos del pedestal

- Había llegado el momento de abordar con mi compañía La Teoría del Gran JA! una comedia que sea destinada principalmente al público infantil. Tenía a mano este texto de Serralunga, de quién ya había trabajado “Vaya Ramona, vaya” y “María Polvo de Tiza”, por lo que conocía el tipo de humor que propone. Al leerlo me pareció muy interesante poder hablar de una figura histórica, pero no desde los clichés de las obras para niños, sino tratada realmente como una comedia teatral. Lo infantil está puesto en la puesta, valga la redundacia, donde no se utiliza escenografía, sino proyecciones que acompañan la acción ilustrando fechas y acontecimientos, además del uso de mucha utilería colorida y un vestuario multiuso que permite a los actores cambiar rápidamente de rol para ir transitando la historia, complementadas con casquetes a modo de pelucas.