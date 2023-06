Apenas unos meses después (septiembre) un título en LA GACETA me sacudió, me produjo una emocionante alegría: la Rosita no estaba, “medio, medio”. Lo que me contó casi en secreto en su casa-teatro en abril de ese año (2016) era verdadero. Tengo presente que mi respuesta ante su “¿Sabés una cosa. Carlos?”, contándome lo del teatro con su nombre, fue actuada con rasgos de disimulada conmiseración porque la creía perturbada. Disculpame, Rosita querida. Era demasiada tu emoción y alegría esa noche que la imaginé “actuada” por una Rosita con el juicio alterado. Y era la pura verdad, no desnuda, sino vestida con todas las galas y brillos que te merecías. Y que sigues mereciendo por siempre, Rosita Ávila. Porque te llamas como el mismísimo teatro de la “zona del Abasto”. Tan acogedor como tu teatro-patio de la Entre Ríos.