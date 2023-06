Jubilación universitaria

No ocuparemos el tiempo en devaneos acerca de si el saber está más cerca de la azotea que del sótano, resulta más interesante advertir que si Sigmund Freud hubiera sido miembro de nuestro claustro lo habría abandonado tres años antes de escribir El malestar en la cultura, seis antes de sus Nuevas aportaciones al psicoanálisis, y ocho antes de su Moisés y la religión monoteísta. Si el caso fuera el de Noam Chomsky, actualmente en el Massachussets Institute of Technology, desde hace varias décadas no tendría voto alguno en la política universitaria, y si Lacan hubiera estado entre nosotros, se tendría que haber mandado a mudar bastante antes de escribir L´etourdit, dejando su lugar a otros con la mente más fresca. Algo similar habría sucedido con B. F. Skinner, que al escribir su Beyond Freedom and Dignity dos años después de retirarse de nuestra casa de altos estudios, hubiera provocado en quienes se ocupan de discutir ese texto la sospecha de que tal vez no lo produjo en el mejor estado de su intelecto.