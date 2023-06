Trigo: estiman una producción inicial de 16,2 millones de toneladas

A valores internacionales de hoy, estos 9,5 millones de toneladas en exportaciones podrían representar un monto de U$S 2.375 millones, una más que importante recuperación del aporte del complejo a la balanza comercial de nuestro país. De cumplirse, podríamos estar hablando de casi U$S 1.000 millones adicionales en exportaciones entre campañas, aunque aun U$S 2.300 millones por debajo de lo que dejó la 2021/2.