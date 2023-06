La reacción de Santi Maratea que volvió a sembrar sospechas sobre su romance con Guillermina Valdés

Automáticamente, en una clara intención de no mostrarse nervioso, Maratea respondió contundente: "No estoy saliendo con Guille, hablé el otro día". Pero Migue fue más rápido y redobló la apuesta. "¿Pero estuvieron?", preguntó directamente. Ante la incomodidad del influencer, el conductor continúo halagando a Valdés: "Qué mujer increíble. No opino del cuerpo yo, ¿eh?".