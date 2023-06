Cartas de lectores: para papá

No me enseñes a ser; sé vos como querés que yo sea. No me mandes a estudiar; preparame un clima de estudio. No me dediques la vida; vivamos en armonía disfrutando todo de la vida. No me exijas ser el mejor; pedime que sea bueno y dame tu ejemplo. Protegeme, no me cubras. Acompañame, no me lleves. Integrame, no me aísles. Abrigame, no me tapes. Contestame, no me informes. Muéstrame el peligro, no me atemorices. Alentame, no me desencantes. Amame, no me idolatres. Un beso de tu hijo/a. Recordá que tus hijos te escuchan pero también te miran. Un cálido saludo en el Día del Padre.