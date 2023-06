Jimena Barón fulminó a Gianinna Maradona en pleno show: qué le contó a sus fans

Como ya dio a entender en varias ocasiones, su más reciente tema “La Araña” está dedicado a la hija del Diez, quien fue su mejor amiga y a quien acusa de haberla traicionado cuando empezó a salir con su ex, Daniel Osvaldo. “Un día me mintió y me rompió el corazón”, decía en la pantalla del escenario antes de que Jimena interpretara este clásico de su repertorio.