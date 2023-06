NBA: Jokic, el gigante que levantó a los Nuggets

El sueño de Nikola no era la NBA, sino a la Euroliga. Sencillamente, porque pensaba que no tenía talento suficiente para llegar a la mejor liga del mundo. A tal punto que cuando Denver lo seleccionó en el draft de 2014, el serbio estaba durmiendo. Fue su hermano el que lo despertó a los gritos por teléfono para avisarle. Curiosamente, en la transmisión televisiva de aquel draft, la selección de Jokic no apareció en pantalla. Dado que el rating suele decaer una vez superada la primera ronda, para cuando llegó el momento del serbio (fue elegido el turno 41), la cadena había puesto al aire un comercial de comida mexicana. El único registro que quedó de aquel momento fue un breve zócalo donde se anunciaba la elección del desconocido Jokic.