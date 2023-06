Martín Fierro 2023: la polémica decisión de Aptra sobre Jey Mammón para la próxima entrega de premios

La palabra de Jey Mammón sobre los Martí Fierro y su posible ausencia

"La verdad, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme… Me parece extraño que Telefé no me quiera invitar, me parece un vericueto medio rebuscado”, comentó Mammón al respecto y Luis Ventura habló en la misma línea.