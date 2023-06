La Niña Loly rompió el silencio y le contestó a More Rial con un contundente mensaje

Todo comenzó cuando, al aire de A la Tarde, el propio Ventura le hizo una pregunta a la influencer en torno a su escandaloso despido de Intrusos en 2014. “Alguien muy cercano me dijo que por La Niña Loly, Rial me cortó la cabeza”, indicó el panelista. Y, lejos de hacerse la desentendida, More lo confirmó: “Fue una pelea que tuvieron en mi casa”.