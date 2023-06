Así reaccionó Lautaro Martínez cuando el “Kun” Agüero pidió que el Manchester City gane la final

Mientras el mundo futbolero hablaba de la “paliza” táctica de Pep sobre Carlo Ancelotti, el técnico catalán elogió a su par italiano. “Que nosotros hayamos accedido a la final no significa que ellos no se lo merezcan. No se puede ganar siempre, lo importante es intentarlo. Y algún día toca”, respondió de manera elegante, pero saboreando la venganza.